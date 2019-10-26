ننشر نتائج السبر سوريا 2019 - نتائج الترشح للبكالوريا عبر وزارة التربية السورية

تقترب وزارة التربية السورية من الإعلان عن نتائج الترشح للبكالوريا السورية لعام 2019 والتي يطلق عليها نتائج السبر سوريا 2019، لتزداد عمليات بحث مكثفة في الوقت الراهن من قبل الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن نتائج السبر 2019.





موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy قم بزيارة موقع وزارة التربية السورية عن طريق هذا الرابط .

تقوم باختيار المحافظة الخاصة بك .

ادخل الاسم ورقم الاكتتاب الخاص بك لتظهر لك النتيجة فورا .









وينتظر الطلاب ظهور نتائج السبر سوريا 2019 ، والتي لم تعلن عنها وزارة التربية السورية بقيادة الدكتور عماد موفق العزب للموعد الرسمي لاعتماد نتائج الترشح للبكالوريا 2019 وإعلانها لجميع الطلاب.





ظهور نتائج السبر 2019 في سوريا





أعلنت وزارة التربية السورية انتهاء جميع أعمال التصحيح المتعلق بالاختبارات التي خاضها الطلاب منذ أيام قليلة، وكانت عمليات التسجيل للترشح للبكالوريا السورية من قبل الطلاب قد انطلقت يوم 16-9-2019 واستمر التسجيل لمدة شهر تقريبا لينتهي يوم 15 أكتوبر 2019، وقد أكدت مصادر مطلعة من داخل وزارة التربية السورية ان أعمال التصحيح قد صارت على قدم وساق من قبل جميع المصححين ومُقدري الدرجات ليتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن لكي يتسنى إعلان النتائج مبكرا للطلاب.





الان رابط إعلان نتائج السبر 2019 سوريا





قامت وزارة التربية السورية بتخصيص موقع إلكتروني للاستعلام عن نتائج الترشح للبكالوريا السورية من خلاله، حيث يمكن الآن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج السبر 2019 عبر موقع وزارة التربية السورية، وذلك عن طريق استخدام رقم الاكتتاب الخاص بالطالب والدخول على الرابط السابق.