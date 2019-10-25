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تقارير ومتابعات

هل تتعرّض مصر لـ«إعصار قوي»؟.. خبير بالأرصاد يوضّح الأمر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:22 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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دفعت الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها مصر في الأيام الأخيرة إلى انتشار شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعرّض البلاد لإعصار قوي.

الأمر برمته نفاه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل في هيئة الأرصاد الجوية، الذي أوضح لـ«الدستور» أنّ مصر تتعرّض لمنخفض مداري لكنه شديد القوة ورصدته وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، لافتًا إلى أنّه سيضرب الأراضي المحتلة أيضًا (إسرائيل).

وقال شاهين: «هيئة الأرصاد في حالة طوارئ وانعقاد دائم بمركز معلومات مجلس الوزراء، وجميع الجهات تتعاون مع بعضها البعض للسيطرة على الأوضاع، فالهيئة تتعاون مع قطاعات الكهرباء والصرف الصحي والإسكان والإسعاف، والجميع منعقد منذ الأحد الماضي».

وأشار إلى أنَّ المنخفض الجوي الشديد يضرب مصر من اليوم وحتى الـ48 ساعة المقبلة.

وأوضح: «عنف المنخفض الجوي سيجعل الأمطار الرعدية تضرب مدن القناة ومحافظات الدلتا والمدن الساحلية، وسيناء».

وتابع: «المنخفض سيتجه إلى سيناء ثم سيضرب إسرائيل»، مؤكدًا أنّه قوي جدًا وسيبب أزمة في الطقس و«عادة ما يأتي في الشتاء إلا أن هذا العام حدث استثناء بمجيئه في الخريف».

ونصح شاهين المواطنين بالتزام منازلهم و«نحن على استعداد لمواجهته».
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