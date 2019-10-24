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عالم

سوريا: أردوغان أدخل آلاف الإرهابيين لأراضينا وسرق النفط والآثار

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:28 م
أردوغان
أردوغان
محمد عمر
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أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن نظام الرئيس التركي رجب أردوغان أدخل عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب إلى سوريا لتدميرها ودعم أطماعه.

وكشف "الجعفري" خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، بشأن الأوضاع في سوريا عن أن أنقرة زودت الإرهابيين بالسلاح وسرقة نفط سوريا وآثارها وقمحها ومصانعها ومنتجاتها، وذلك وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وشدد الجعفري على إدانة سوريا بأشد العبارات العدوان التركي على أراضيها وترفض رفضا قاطعا محاولة نظام أردوغان تبرير أعماله العدوانية تحت أي ذريعة.

وأضاف المندوب السوري "مزاعم النظام التركي التي ساقها لتبرير عدوانه على الأراضي السورية تؤكد حالة الانفصام التي يعاني منها".

وأكد الجعفري أن العدوان التركي أسفر عن احتلال أراض سورية واستشهاد وإصابة مئات المدنيين ونزوح مئات الآلاف ووقوع أضرار كبيرة بالبنى التحتية، مشيرا إلى أن النظام التركي يواصل لليوم السادس عشر عدوانًا على الأراضي السورية في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وتفاهمات أستانا ومخرجات مؤتمر سوتشي.
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