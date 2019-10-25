مفاجأة.. الرجال يصابون بالاكتئاب أكثر من النساء

يعتبر الاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية التي تنتشر بشكل كبير خلال فصل الشتاء، فمع اقتراب قدوم الشتاء يستعد الكثيرون لمواجهة لياليه الطويلة بالأغطية، وينشغل آخرون بتحضير أدوية لمواجهة الاكتئاب الموسمي الذي يصاحب حلول هذا الفصل.



ومن المعروف لدى الكثيرين أن الاكتئاب من الأمراض التي تؤثر على الفتيات أكثر من النساء، ولكن قد كشفت دراسة جديدة نشرها موقع "ديلى ميل" البريطاني، تؤكد فيه أن الرجال أكثر إصابة بالاكتئاب الموسمي مقارنة بالنساء.



وأوضح عدد من الباحثون الألمان، أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي بنسبة 60 في المائة مقابل النساء 40% فقط.



وأشار الباحثون إلى أن الرجال يشعرون بالاكتئاب وتقلب المزاج، ولكن لا يظهر أمام أحد إلا فى حالات خاصة، الأمر الذي جعل النساء تتسم بهذه الوصمة.



من جانبه؛ أوضح الدكتور أحمد هلال، استشارى الطب النفسي، أن الاكتئاب الموسمي، من الأمراض التي توثر على أكثر من 45 % من الناس.



وأضاف استشاري الطب النفسي، أن تقلب الجو من الأمور التي تتسبب في اضطرابات بحركة الخلايا بالمخ، الأمر الذي يتسبب في العصبية الشديدة والميل إلى الجلوس بمفردنا.



وأوضح أن الاكتئاب الموسمي يظهر بشكل كبير عند النساء، بنوبات من البكاء بدون أي سبب، بالإضافة إلى الميل للعزلة والبعد عن المجتمع.



فيما يظهر الاكتئاب الموسمي عند الرجال على هيئة عصبية مفرطة، بالإضافة إلى تقلب المزاج والتلذذ فى البعد عن المجتمع المحيط.