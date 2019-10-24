إليسا توجه رسالة خاصة لشباب الثورة اللبنانية

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا، عن سعادتها وفخرها بالمشاركة الشبابية في المظاهرات اللبنانية، والتي امتدت لأيام متتالية.



وقالت إليسا، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "توتير": "ما بحياتي كنت فخورة قد اليوم بالشباب والصبايا اللبنانيين الواعيين والراقيين والمثقفين يللي عم يكونو الأكترية بالشارع، وعم يحاولو يغيّرلوهن صورتن بمشاكل متفرقة. إنتو مستقبل لبنان وإنتو الأمل يللي كلنا بدنا ياه. قلبي بيكبر فيكن لبنان ينتفض".



يذكر أن مظاهرات لبنان الممتدة منذ أيام شهدت حضورا شعبيا كبيرا من كل الأطياف والأجناس، كما ضمت عددًا كبيرًا من النجوم، وذلك لمحاربة الفساد وتردي الحياة المعيشية وتدني الحالة الاقتصادية.



وشارك في المظاهرات من النجوم نادين نسيب نجيم، ونادين الراسي، وماجي بوغصن، وكارمن لبس، وفاليري أبو شقرا، ومايا دياب، وميريام فارس، وسيرين عبدالنور، ووائل جسار، وراغب علامة، وعبدو شاهين، وسعد رمضان، وماريتا الحلاني، ودانييلا رحمة، والوليد الحلاني، وجوزيف عطية، وعدد كبير من النجوم.

