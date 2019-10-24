28 أكتوبر.. صندوق النقد الدولى يعلن التوقعات الإقليمية

يعقد جهاد آزور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مؤتمرًا صحفيًا في دبي، في 28 أكتوبر في دبي إنترناشونال المركز المالي (DIFC).



ويناقش المؤتمر نتائج التوقعات الاقتصادية الإقليمية لعام 2019 للشرق الأوسط والخليج وشمال إفريقيا.



ويشهد الاقتصاد العالمي حالة تباطؤ متزامن، حيث انخفضت توقعات النمو لعام 2019، مرة أخرى - إلى 3% - مسجلة أبطأ وتيرة للنمو منذ الأزمة المالية العالمية، ويشكل هذا تراجعًا خطيرًا عن المعدل البالغ 3.8% في 2017 وقت أن كان العالم في حالة انتعاش متزامن، وفقًا لآخر التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعات الخريف التي انعقدت منذ أيام.