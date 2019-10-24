مواجهة بين "الننى وكوكا" على الملاعب الأوروبية

يواجه محمد النني نجم منتخب مصر، ولاعب بشكتاش التركي، زميله أحمد حسن "كوكا" لاعب سبورتنج براجا البرتغالي، اليوم الخميس، خلال مباراة الفريقين التى تقام على ستاد فودافون آرينا بتركيا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وتبدأ مباراة بشكتاش أمام سبورتنج براجا فى تمام الساعة 6:55 بتوقيت القاهرة والـ7:55 بتوقيت مكة المكرمة وتبث عبر فضائية بي إن سبورت hd7.