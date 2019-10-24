الخطيب يوجه بسرعة سفر محمد محمود إلى ألمانيا

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، سفر اللاعب محمد محمود إلى ألمانيا، بأسرع وقت، لتلقي العلاج بأسرع وقت في ألمانيا، بعد تأكد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.



وتعكف إدارة الكرة، لسرعة استخلاص تأشيرة دخول اللاعب إلى ألمانيا، لخضوعه لعملية جراحية هناك فى أقرب وقت ممكن.



ومن المقرر أن يغيب محمد محمود عن الملاعب فترة قد تصل إلى 9 أشهر أيضًا، حتى يتعافى بشكل كامل من إصابته الكيبرة.



يذكر أن محمد محمود قد سبق له وأصيب أمام سموحة السكندري في يناير الماضي وسافر أيضًا إلي المانيا.