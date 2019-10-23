متظاهرات يرفعن لافتات "حضن بالمجان" في لبنان.. فيديو

رفعت بعض الفتيات، لافتات كُتب عليها "حضن بالمجان"، وذلك وسط المظاهرات المنتشرة بلبنان.



ووجدت الفتيات، إقبالًا كبيرًا من قبل بعض الشباب والفتيات المشاركين في المظاهرات ووسط فرحة كبيرة من المتبرعات بالأحضان.



يذكر أن مظاهرات لبنان الممتدة منذ أيام شهدت حضورا شعبيا كبيرا من كل الأطياف والأجناس، كما ضمت عددًا كبيرًا من النجوم، وذلك لمحاربة الفساد وتردي الحياة المعيشية وتدني الحالة الاقتصادية.



وشارك في المظاهرات من النجوم نادين نسيب نجيم، ونادين الراسي، وماجي بوغصن، وكارمن لبس، وفاليري أبو شقرا، ومايا دياب، وميريام فارس، وسيرين عبدالنور، ووائل جسار، وراغب علامة، وعبدو شاهين، وسعد رمضان، وماريتا الحلاني، ودانييلا رحمة، والوليد الحلاني، وجوزيف عطية، وعدد كبير من النجوم.



