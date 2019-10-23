الإبراشي: تفاعل المتظاهرين مع بكاء جنود لبنان يعكس أهمية الجيوش لدينا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن بكاء بعض جنود لبنان، وتفاعل المتظاهرين معهم وكذلك توزيع الورود على الجيش يعكس أهمية الجيوش لدى الناس.



وأضاف خلال حلقة برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية "on e": "هذه الصورة ترد على من يحاول أن يهين جيش بلاده وهؤلاء لا يمكن أن يكون مصريين أو لبنانيين وهذا ينسحب على كل الجنسيات لأن الناس كلها تعتز بجيوشها".



وأكد أنه كان هناك مخاوف من الاعتداء على المتظاهرين وأن تعود الطائفية باستغلال القوى السياسية للبعض لكي تربك التظاهرات ولكن الجيش اللبناني تصدى لهذه الحركات مثل حزب الله وحركة أمل، ومنع الاحتكاك بالمتظاهرين.

