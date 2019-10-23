"الوزراء": إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار يكلف 300 مليار جنيه.. "الأمر ما يستحقش"

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لدينا مشكلة تاريخية نتعامل معها وهي عدم وجود شبكات تصريف مياه الأمطار.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار في القاهرة وحدها تتكلف من 200 إلى 300 مليار جنيه، حتى نتفادى مشكلة تحدث مرة سنويًا أو مرتين".



وتساءل، هل يستحق الأمر إنفاق هذا الكم المالي الضخم من أجل يوم أو يومين في سنة واحدة؟، وهل سيتحمل الناس الحفر في شوارع القاهرة من أجل تنفيذ هذا المشروع؟.



وتابع، أنه تحسبًا ليوم الجمعة المقبل وتحذير هيئة الأرصاد الجوية أعلن مجلس الوزراء أنه يجب علينا تفادي الخروج غير المبرر حتى لا يكون هناك تكدس مروري ولكي تستطيع سيارات الشفط التعامل مع المياة، مشيرًا إلى أنه في حين حدوث أي تحذير مثل هذا سيكون تقليل الخروج هو الحل الأمثل للقضاء على أزمة التكدس.

