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عالم

رسميًا.. جانتس زعيم "أزرق أبيض" يبدأ تشكيل الحكومة الإسرائيلية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:52 م
يني جانتس بتشكيل
يني جانتس بتشكيل الحكومة
محمد عمر
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كلف رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي روفين ريفلين، رسميا اليوم الأربعاء، رئيس حزب أزرق أبيض بيني جانتس بتشكيل الحكومة بعد فشل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة.

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية اليوم، أن بيني جانتس تلقى التفويض من الرئيس روفين ريفلين الذي يمنحه القدرة على محاولة تشكيل ائتلاف حكومي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيكون أمام جانتس 28 يومًا لتشكيل حكومة، أو سيتم تسليم التفويض مجددا إلى الرئيس ريفلين الذي قد يكلف آخر بتشكيل الحكومة أو الذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة.

وأبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، الإثنين الماضي، رئيس دولة الاحتلال بعدم قدرته على تشكيل الحكومة الجديدة.

وجرت الانتخابات المبكرة العامة في دولة الاحتلال منتصف الشهر الماضي، وتفوقت فيها كتلة "يسار الوسط" على كتلة اليمين التي ينتمي إليها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود.

وتحتاج الكتلة إلى 61 مقعدا لتشكيل الحكومة، ما يمثل ضربة مؤلمة لنتنياهو وحاول التفاهم مع الأحزاب اليمينية خاصة حزب "إسرائيل بيتنا" إلا أنه فشل في ذلك.

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