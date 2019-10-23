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رياضة

مشاهدة مباراة استون ليفربول وجينك (بث مباشر) في دوري ابطال اوروبا (تغطية مباشرة)

مشاهدة مباراة استون ليفربول وجينك (بث مباشر) في دوري ابطال اوروبا (تغطية مباشرة)

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:30 م
جريدة الدستور
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يحصل ليفربول الإنجليزي ضيفاً على كي آر سي جينك البلجيكي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

تنطلق المباراة في الساعة (23:00 بتوقيت الإمارات)، و(22:00 بتوقيت السعودية)، و(21:00 بتوقيت القاهرة)، و(19:00 بتوقيت جرينيتش).

يذاع اللقاء على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD4.

يتواجد ليفربول في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، ويتصدر الترتيب نابولي الإيطالي بـ4 نقاط، ويأتي ريد بول سالزبورج ثانياً بـ3 نقاط، ولا يملك جينك إلا نقطة واحدة تجعله أخيراً.

وشهدت قائمة ليفربول عودة المصري محمد صلاح من جديد بعد غيابه الصادم والمؤثر عن مباراة الفريق الأخيرة ضد مانشستر يونايتد بسبب الإصابة التي لحقت به قبل التوقف الدولي أمام ليستر سيتي.

وفي المقابل غاب عن القائمة كلاً من شيردان شاكيري، جويل ماتيب وترينت ألكساندر أرنولد بسبب الإصابات المختلفة.

إليكم قائمة ليفربول الرسمية

أليسون، فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، أوكسليد-تشامبرلين، لالانا، بروستر، روبرتسون، أوريجي، وكيليهير.

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