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محافظات

طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس غير المستقر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:32 م
جريدة الدستور
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أعلنت محافظة الأقصر، عن رفع درجة الطوارئ والجاهزية ورفع درجة الاستعداد بجميع المواقع والمناطق، خاصة المناطق الأثرية والسياحية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الأقصر، بحضور رؤساء المدن والأحياء والمراكز، ومديري قطاعات الصحة والتموين والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمرور وجميع التنفيذيين بالمحافظة.

وأكد مسئولو المحافظة جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.

وشدد المحافظ على رفع حالة الطوارئ القصوى بين أجهزة التنفيذية والمعنية، لاستقبال فصل الشتاء واستعدادًا لمواجهة الأمطار والسيول عقب الطقس غير المستقر والأمطار التي تشهدها المحافظات، كما وجه باتخاذ جميع التدابير والاستعدادات وتشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول في جميع المراكز والمدن، للتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأمطار والسيول ولضمان تأمين وسلامة أرواح المواطنين والمنشآت للمحافظة على شبكة الطرق وتأمين حركة السياحة وانتظام حركة المرور.

وفي محافظة دمياط، تعرضت المحافظة طوال ليلة أمس وحتى فجر اليوم لعاصفة شديدة من الأمطار والعواصف الرعدية على جميع أنحاء المحافظة وامتلأت شوارع المحافظة بمياه الأمطار المتساقطة بغزارة، كما تسببت العواصف الرعدية فى سقوط بعض أسلاك الكهرباء في بعض المناطق.

وتوقفت حركة الصيد في بحيرة المنزلة والبحر المتوسط، كما تم إغلاق بوغاز الصيد في مدينة عزبة البرج خلال فترة العواصف حتى لا تتعرض سفن الصيد للغرق وتقوم سيارات شفط المياه في المدن بشفط المياه من الشوارع والميادين الرئيسية حتى لا تعوق حركة الصيد.

وفي محافظة كفر الشيخ، كلف المحافظ، اليوم السكرتير العام المساعد ياسر الحفناوي، بالمرور على 13 مركزًا ومدينة لرفع درجات الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بالمحافظة، موجهًا باستمرار رفع مخلفات الأمطار وصيانة بيارات الصرف الصحي وتغطيتها، وصيانة صفايات الأمطار، فضلًا عن صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، والترع والمصارف التي تمت تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المراكز واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، وتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.

وفي محافظة شمال سيناء، ازدادت الأمطار التي شهدتها المحافظة الليلة غزارة مصحوبة بأصوات رعد وبرق وكرات من الثلج، ما أدى لتوقف مياه الأمطار في الشوارع والميادين وسدت مداخل عدد من العمارات ومنازل المواطنين ولم تتأثر الحركة التجارية والمرورية.

وتوالي غرفة العمليات الرئيسية متابعة التطورات بالاتصال بغرف العمليات الفرعية على مستوى مجالس المدن وأجهزة الخدمات، ولم تتلق الغرفة الرئيسية أية معلومات حتى الآن بسبب صعوبة الاتصالات.

كما شهدت منطقة وسط سيناء سيولًا متوسطة نتيجة الأمطار الغزيرة في عدد من الوديان في مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء.

وأكد بيان مجلس مدينة الحسنة أن الأعمال الصناعية والسدود التي تم إنشاؤها في المنطقة قامت بحجز مياه السيول، وأنه تتم متابعة الموقف لحظة بلحظة، موضحًا أن السيول تسببت في مصرع مزارع وابنته على إثر سقوط صخرة على العشة التي يقيمان فيها في منطقة المليز.

وفي محافظة الإسكندرية كلف المحافظ، اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام للمحافظة بالمرور على جميع المناطق الساخنة بنطاق الأحياء، وتفقد وضع منظومة الصرف الصحي وكفاءة تصريف مياه الأمطار وتمركز سيارات الشفط بجميع الأحياء.

وتفقد السكرتير العام كفاءة تصريف الأمطار بأحياء العجمي وغرب والعامرية أول وثان، للتأكد من تصريف مياه الأمطار بالشنايش وتمركز سيارات الشفط بالمناطق الساخنة، وتواجد فنيين متخصصين من قبل شركة الصرف الصحي.

وتوجه السكرتير العام لحي العامرية أول وثان لتفقد وضع تصريف مياه الأمطار بالأحياء والتأكد من عدم وجود أي تراكمات ناتجة عن نوة الأمطار، حيث تفقد الطريق الصحراوي ومنطقة عبدالقادر وكوبري الثروة السمكية وأمام مسجد الفرقان ومنطقة الجراري بنطاق حي العامرية أول، والتي تعتبر من المناطق المنخفضة التي تتجمع بها مياه الأمطار وتم التأكد من استقرار الوضع بها وعدم وجود تراكمات لمياه الأمطار، وبنطاق حي العامرية ثان تفقد منطقة الكافوري وتأكد من استقرار الوضع، ورافقه خلال الجولة رؤساء الأحياء.

وفي نطاق حي غرب قام السكرتير العام برفقة رئيس الحي بالمرور على شارع مسجد سيدي القباري وأسفل كوبري 27 للاطمئنان على استقرار الوضع بها وتمركز سيارات الشفط وعدم تواجد تراكمات لمياه الأمطار تعيق الحركة المرورية.

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