بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم الأربعاء بدون تقطيع

وحصد ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد تغلبه على برشلونة الإسباني في ريمونتادا مثيرة وتاريخية، ليلعب بعدها النهائي مع نظيره الإنجليزي توتنهام ويفوز عليه ويحصد اللقب.

تشكيل فريق ليفربول اليوم

خط الدفاع : ترينت أليكسندر أرنولد ، جويل ماتيب ، فيرجيل فان دايك ، أندرو روبرتسون خط الوسط : جيمس ميلنر ، فابينيو ، جورجينيو فينالدوم

معلومات عن المبارة.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم

لا بديل أمام ليفربول إلا الفوز اليوم، خاصة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نابولي بهدفين دون رد، وفوزه بصعوبة في الجولة الثانية على سالزبورج بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.





وخسر جينك مباراة الجولة الأولى أمام سالزبورج 6-2، وتعادل في المباراة الثانية مع نابولي سلبيًا، ما يضع فريق برشلونة حامل اللقب في موقف صعب للغاية.









معلق مباراة ليفربول وجينك يعلق التونسي عصام الشوالي على مباراة ليفربول وجينك.





بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم بدون تقطيع





يمكن لكل عشاق ومحبي فريق ليفربول وبشكل خاص النجم المصري محمد صلاح مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك البلجيكي على جريدة "الدستور" في بث مباشر بدون تقطيع، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.



