اليوم.. انطلاق القمة الروسية - الإفريقية فى سوتشى

تنطلق في مدينة سوتشي الروسية على شاطئ البحر الأسود، اليوم الأربعاء، القمة الروسية الإفريقية ومنتدى "روسيا - إفريقيا" الاقتصادي.



وستجري القمة بإشراف الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبدالفتاح السيسي الذي وصل إلى سوتشي.



وسيشرف الرئيسان أيضا على أعمال المنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة.



ومن المقرر أن يحضر فعاليات قمة سوتشي زعماء 43 دولة إفريقية، إضافة إلى تمثيل 11 دولة على مستوى نواب الرؤساء أو وزراء الخارجية أو السفراء.



كما دعى للقمة قادة عدد من المنظمات الإفريقية الإقليمية، من بينها "الاتحاد الإفريقي"، و"مجموعة شرق إفريقيا"، و"المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا"، و"اتحاد المغرب العربي"، الأمر الذي يجعل اللقاء في سوتشي أول حدث على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية.