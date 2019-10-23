الرئيس الفلسطينى يجتمع مع أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية اليابانية

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الفلسطينية اليابانية، في مقر إقامته في العاصمة اليابانية طوكيو.



ورحب الرئيس بأعضاء الجمعية، مقدرا الدور الذي يقومون به لتطوير العلاقات الثنائية، مؤكدا علاقات الصداقة بين فلسطين واليابان وأهمية العمل على تعزيز وتوثيق هذه العلاقة.



وأطلع الرئيس، أعضاء الجمعية، على آخر المستجدات السياسية والتطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة.



وأعرب أعضاء الجمعية عن شكرهم وسعادتهم لمشاركة الرئيس في حفل تنصيب الإمبراطور يوم أمس في القصر الإمبراطوري، مؤكدين اهمية العمل على تطوير العلاقات الثنائية.



ونقل أعضاء الجمعية، تحيات رئيس الجمعية كونو تارو الذي لم يحضر اللقاء لارتباطه المسبق، حيث يتولى منصب وزير الدفاع الياباني.