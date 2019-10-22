عبد المنعم سعيد: مصر تستخدم القوة في حالات التهديدات

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر والكاتب السياسي، إن جميع الحدود المباشرة لمصر آمنة تمامًا، وبالتالي الأمن القومي المصري متحقق بالفعل.



وأضاف "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أنه يجب علينا تأمين الدولة المصرية دبلوماسيا وسياسيا، ليكون لدينا القدرة على تحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أنه لن نستطيع تحقيق جميع أهدافنا في التطور إلا باستقرار المنطقة.



وأشار "سعيد"، إلى أن هناك جهدًا دبلوماسيًا وسياسيًا لحل الأزمة الليبية من قبل الدولة المصرية، موضحًا أن مصر تستخدم القوة في حالات التهديدات التي تكون ضد الدولة المصرية مثل أنفاق غزة، والإرهاب الموجه ضد مصر.

