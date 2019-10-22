"الغرف السياحية": السوق البريطاني مهم جدا بالنسبة لمصر (فيديو)

قال علي غنيم، عضو المجلس المصري لاتحاد الغرف السياحية، إن عودة الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ شئ مهم جدا لانتعاش السياحة في مصر مرة أخرى، لافتًا إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمرات الدولية والحديث فيها عن أمن مصر يعطي انطباع جيد للدول الخارجية.



وأضاف "غنيم"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن السوق البريطاني مهم جدا بالنسبة لمصر، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد ازدهار ملحوظ في حركة السياحة بمصر ستفوق حركة السياحة في عام 2010، وأنه خلال الفترة القادمة سوف يتم إلغاء قرار حظر الطيران الروسي لمصر أيضا.



وأشار "غنيم"، إلى أن إلغاء قرار حظر الطيران البريطاني إلى مصر وعودة الطيران مرة أخرى سيزيد من حركة السياحة في مصر، منوهًا بأن الرئيس السيسي أوضح خلال جولاته بأن هناك أمن وأمان واستقرار داخل مصر.

