أزمة سد النهضة على طاولة "المصرية للقانون الدولي".. السبت

تعقد الجمعية المصرية للقانون الدولي ندوة بعنوان "أزمة سد النهضة: الآليات السياسية والقانونية للحل"، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 26 أكتوبر الجاري في السادسة مساء بمقر الجمعية.



يشارك في الندوة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد شوقي عبد العال أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، وبعض الخبراء والمختصين في هذا الموضوع.



وقال أمين عام الجمعية الدكتور أحمد رفعت، إن الندوة تأتي في إطار الموسم الثقافي للجمعية الذي يناقش القضايا التي تهم الأمن القومي، مؤكدا ضرورة تكاتف المجتمع المصري خاصة المتخصصين من أجل إيجاد حلول سياسية وقانونية لأزمة سد النهضة.