حقيقة تراكم مياه الأمطار في مطار القاهرة.. مصدر يرد

كشف مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، حقيقة الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل ، حول تراكم مياه الأمطار بصالة رقم ٢ في مبنى الركاب رقم ١ الواقعة بالطابق السفلي بالمطار القديم، وتدخل حاليا ضمن أعمال التطوير الخاصة بمبني الركاب رقم ١ وتنفذها شركة فرنسية.





وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الدستور" أن الصالة مخصصة حاليا لتشغيل رحلات إحدى شركات الطيران الخاصة، بمعدل رحلة أو رحلتين يوميا، نظرا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة ولا تقلع منها حاليا أي رحلات منتظمة لشركات أخرى، كما أن هذا المكان بعيد تماما عن صالات السفر والوصول بمبني الركاب رقم ١ و٢ و٣ التي تشهد تردد المسافرين من وإلى مطار القاهرة، ولم تتأثر مطلقا بسوء الأحوال الجوية.

وأضاف المصدر: "حدثت تجمعات المياه بالصالة نتيجة تراكم الأمطار بشكل كبير تجاوز الحاجز الخرساني المقابل للصالة الواقعة بالطابق السفلي تحت الأرض، وتسربت المياه لفترة زمنية محدودة، وعلى الفور تم شفطها من داخل الصالة ولا يوجد حاليا أي أثار لها".