محمد الشاكر: تركيا تدعم الإرهابيين لتخريب سوريا وتنفيذ مخططها

قال محمد الشاكر، أستاذ القانون الدولي ورئيس التيار العربي المستقل السوري، إن هناك صراع دولي في سوريا، وهناك توسع للدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن بداية الحرب في سوريا كانت بدعم من قبل تركيا لحركات الإسلام السياسي بجميع أشكاله، لافتا إلى أن تركيا دعمت الجماعات الإرهابية لتدمير سوريا وتنفيذ مخططها في المنطقة.

وتابع: "تركيا وروسيا الأعداء على الساحة السورية، الآن هم حلفاء من أجل الغاز، وتركيا الآن حليفة لإيران، وروحاني أصبح يتحدث عن العلاقات الإيرانية التركية والتناغم الإيديلوجي".

وتساءل: "كيف للمليشيات الإيرانية وحركات الإسلام السياسي التي تتقاتل بعناصر سوريين يتوافقوا إيدولوجيا؟، وكيف لتركيا أن ترفض تصنيف الحرس الثوري الإيراني حركة إرهابية؟".