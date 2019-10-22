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تعطيل الدراسة غدًا بمدارس وجامعات القاهرة الكبرى بسبب الأحوال الجوية
الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:33 م
محمد إبراهيمطباعة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، قرارًا بتعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية غدا، بناء على تقارير تلقاها من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة.
وكان عدد من محافظات الجمهورية شهد سقوط أمطار غزيرة اليوم الثلاثاء وسط توقعات من خبراء الأرصاد باستمرار حالة الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة.