نسرين طافش ترد على شائعة ارتباطها بطارق العريان

ردت الفنانة السورية نسرين طافش، على الشائعة التي دارت حول وجود علاقة سرية تربطها بالمخرج طارق العريان، خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن كل النجوم يعانون من مثل هذه الشائعات.



وأضافت في تصريحاتها على هامش مشاركتها في حفل تتويج ملكة جمال الكون لعام 2019: "كل الفنانين يخرج عليهم شائعات بين كل فترة والثانية، والممثل الناجح يكون مادة دسمة للصحافة لوضع اسمه دائمًا في مختلف الشائعات".



وأضافت: "رد الفنانة أصالة وافي وكافي لأنها نفت الموضوع قائلة إن من يخرج مثل هذه الشائعات هم ناس فاضية".



يذكر أن العديد من الشائعات دارت مؤخرًا حول انفصال الفنانة السورية أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان، بسبب ارتباطه بفنانة شابة ودارت الشائعات حول الفنانة السورية نسرين طافش، وذلك قبل أن تخرج أصالة لتنفي انفصالها عن العريان أو وجود مثل هذه الشائعة وتؤكد قوة العلاقة بينهما رغم الخلافات البسيطة بسبب انشغالها عنه.

