ماجي بوغضن توجه رسالة للأمهات الغاضبات من تعطيل الدراسة بلبنان

وجهت الفنانة اللبنانية ماجي بوغضن، رسالة للأمهات الغاضبات من تعطيل الدراسة في لبنان بسبب المظاهرات طالبتهم فيها بترك أطفالهن للمشاركة في المظاهرات.



وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "كل أم مزعوجة من تعطيل المدارس.. مدام نزليهن عالاعتصام واشرحيلن شو عّم بيصير هيك بيستفيدوا أكتر هالفترة. ثقافة الوطن أهم بكتير الهن هلق ولمستقبلن في أطفال عّم تعبر عن رأيها بوعي".



يذكر أن مظاهرات لبنان الممتدة منذ أيام شهدت حضورا شعبيا كبيرا من كل الأطياف والأجناس، كما ضمت عددا كبير من النجوم، وذلك لمحاربة الفساد وتردي الحياة المعيشية وتدني الحالة الإقتصادية.



وشارك في المظاهرات من النجوم نادين نسيب نجيم، ونادين الراسي، وماجي بوغصن، وكارمن لبس، وفاليري أبو شقرا، ومايا دياب، وميريام فارس، وسيرين عبدالنور، ووائل جسار، وراغب علامة، وعبدو شاهين، وسعد رمضان، وماريتا الحلاني، ودانييلا رحمة، والوليد الحلاني، وجوزيف عطية، وعدد كبير من المجوم.

