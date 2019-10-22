"زعيم الشواذ".. أحمد عطا يكشف عن الاسم الحركى لـ محمد على بإسبانيا

تحدث أحمد عطا، الباحث في شئون الحركات والشئون الإسلامية، حول بيان وزارة الداخلية بشأن ضبط 22 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية، لتخطيطهم لاستغلال قضية مقتل محمود البنا، لنشر الفوضى إثارة الرأي العام.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": تحدثت في برنامج صالة التحرير أول أمس، عن صدور تكليف من قبل قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، لعناصرهم باستغلال قضية مقتل الطالب محمود البنا بالمنوفية، لنشر الفوضى"، مشيرًا إلى أن الجماعة كلفت عناصر بالمنوفية والدقهلية والقليوبية باستغلال القضية لإثارة الرأي العام.



وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية، كلفت عناصر في أكثر من 8 دول عربية وأجنبية لنشر تغريدات معادية لمصر، مقابل حصول أصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على 1500 دولار، والإخوان لديهم مخطط لاستغلال قضايا يتم اختلاقها مسبقا مثلما تابعنا فشل مخطط محمد علي.



وأكد أن الاسم الحركي لمحمد علي في إسبانيا هو نفس الاسم الذي يطلق على "زعيم الشواذ".

