أول تعليق من رئيس الزمالك على قرار تأجيل الدورى

أفادت تسريبات داخل أسوار نادي الزمالك، عن رد من رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، عقب قرار الجبلاية برئاسة المهندس عمرو الجنايني، فيما يخص بشأن تأجيل مباريات بطولة الدوري حتى الانتهاء من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.



وأضافت التسريبات أن رئيس النادي الأبيض راضي جدًا عن قرار اتحاد الكرة، بعد التأكد من أن التأجيل جاء بناءً على طلب الجهات الأمنية وحفاظًا على استقرار الوطن.



وقررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباريات بطولة الدوري العام بشكل رسمي، لحين الانتهاء من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، على أن يستكمل الدوري بعد ذلك بنفس الترتيب، في حين ستكون مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهاية الدور الأول.