شروط الحصول على قروض المشروعات الصغيرة بالبحيرة

عقد اليوم بديوان عام محافظة البحيرة إجتماع للمجلس الإقليمي للسكان برئاسة اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور الدكتورة كريمة السلاموني مدير فرع المجلس الإقليمي للسكان بالبحيرة ومقرر المجلس الإقليمى للسكان بالبحيرة ورؤساء الوحدات المحلية وممثلي الجهات المعنية.



يهدف الإجتماع لعرض الخطة التنفيذية في مجال السكان لمحافظة البحيرة للعام المالي ٢٠١٠٢٠١٩ وما تتضمنه من محاور وأهداف وأنشطة تسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة من تحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظة.



تم التأكيد على الإهتمام الكامل بالقضية السكانية ودعم جهود فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة في تحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظة، بالتعاون والتنسيق المشترك بين فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة وبين كافة الجهات الشريكة في العمل السكاني وما يتم تقديمه من خدمات.



وأسفر الإجتماع عن قيام فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة بمخاطبة الشئون القانونية بالمحافظة لدراسة مقترح جعل الحصول على شهادة محو الأمية شرط أساسي للحصول على القروض الميسرة والاستفادة من المشروعات الصغيرة، وقيام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بتنفيذ دوري معلومات سكاني بين طلبة المدارس في مختلف المراحل التعليمية لتنمية الوعي السكاني لديهم وذلك بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة.