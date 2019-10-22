إغلاق نفق العروبة لغرقه بمياه الأمطار

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة نفق العروبة بصلاح سالم في الاتجاهين، مع نشر الخدمات المرورية وعمل تحويلات بالشوارع الجانبية لفك التكدسات.



وتم إخطار محافظة القاهرة لأجل الدفع بسيارات لشفط المياه، وسط انتشار الخدمات المرورية.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، في وقت سابق، بلاغًا من الخدمات المعينة بارتفاع منسوب مياه الأمطار بشكل كبير داخل نفق العروبة؛ مما أدى إلى توقف حركة السير للمتجه إلى مناطق مدينة نصر ومطار القاهرة وسط المدينة وطريق الأوتوستراد وطريق السويس والعباسية والقاهرة الجديدة.



وتواصل إدارة المرور نشر خدماتها بالشوارع ذات الكثافات المرتفعة، لحين تسيير الحركة المرورية وإنهاء الكثافات.