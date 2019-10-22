سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

شهدت محافظتا الجيزة والقاهرة، ظهر اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار على عدة مناطق متفرقة، وسط توقعات باستمرارها حتى الجمعة المقبل، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود البلاد، غدًا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.



وأوضحت الأرصاد أن المناطق المعرضة لسقوط الأمطار تضم كلا من السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، وتمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق شمال البلاد.