بعد قليل.. التضامن تطلق الحملة الإعلامية لمشروع الأسر البديلة

تطلق وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، الحملة الإعلامية الخاصة بالأسر البديلة بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة والتأكيد على أن رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كل النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية.



وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنها تدعم التوجه نحو تشجيع منظومة الأسر البديلة، والتى تتولى تربية الطفل اليتيم سواء كانت أسرة لا تنجب أو أسرة لديها أطفال وتتكفل بتربية الطفل اليتيم وسط أبنائها لينشأ فى البيئة الطبيعية له وأن إجمالى عدد الأسر البديلة عن عام 2018 بلغ 11 ألفًا و241 أسرة.



وأضافت أن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الأسر البديلة تؤكد على أن رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كل النواحى الاجتماعية والصحية والنفسية فضلًا عن توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولى النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة.