تراث القاهرة: تطوير ميدان التحرير ضمن مسار المومياوات الملكية

قالت ميرال نبيل، رئيس الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة، إن ميدان التحرير واحد من أهم الميادين في العالم، ويتم تطويره حاليًا بتكليف من رئاسة الجمهورية ويتم تحت دراسة كبيرة.



وأضافت خلال مداخلتها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، إن الميدان يقع بقلب القاهرة الخديوية، والخطة الخاصة بالتطوير في إطار نقل المومياوات في مطلع عام 2020، وستكون هناك أعمال رصف وإنارة وطلاء تتخطى ميدان التحرير.



وأكدت في حواره مع الإعلاميين أحمد خيري، ومها بهنسي، أن التجهيزات بدأت بالفعل لذلك العمل، وسيكون قبل نقل المومياوات الملكية.