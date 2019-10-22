عروض وأنشطة متنوعة بدار المسنين احتفالًا بالعيد القومى للسويس

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس.



وأقام نادي تكنولوجيا المعلومات محاضرة بعنوان "تطور الحاسب الآلي" ألقتها أمنية مصطفي، التي أوضحت بأن الحاسب الآلي بدأ ظهور مفهومه لأول مرة قبل الميلاد حينما استخدم الصينيون آلة العد التي عرفت باسم آلة الأباكس ويعود أساس المفهوم الحديث للحاسبات الآلية إلى فترة أواخر القرن السابع عشر بظهور آلة باسكال، كما أشارت إلى مراحل تطوره.



ونظم قصر ثقافة السويس عرض فنى لفرقة السويس للآلات الشعبية، وذلك بدار المسنين، شدت من خلاله الفرقة أغنيات "يا ريس البحرية، يا مصري، عشقك يا بلدي، يا عروسة علي المهجر، غني يا سمسمية"، وذلك ضمن احتفالات الفرع باحتفالات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة.



كما أقام بيت ثقافة جنيفة بالقطاع الريفي مسابقة في المعلومات العامة، مدرسة طلعت حرب الإعدادية، تحت إشراف مسئول النشاط، وتضمنت المسابقة، أسئلة عن حرب أكتوبر.