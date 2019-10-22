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الثقافة

مدارس الدقهلية تستقبل الأسبوع الثالث للدورى الثقافى

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:54 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الدوري الثقافي الفني بمدارس الدقهلية، ضمن التعاون المشترك بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، حيث انطلقت بالأسبوع الثالث فعاليات ورشة تأليف الشعر والقصة وشروطهما.

ويشارك الطفل بقصيدة من تأليفه عن مصر في حدود صفحة واحدة بالفصحى أو العامية، أما مسابقة القصة يشارك الطالب بقصة من تأليفه عن كفاح المرأة في تربية أبنائها، إلى جانب التعرف على الموهوبين من الطلاب، وتهدف لرفع روح الانتماء لدى الطلاب تجاه وطنهم وأسرهم.

جدير بالذكر، أن مسابقات الدوري الثقافي الفني تقام بمحافظات إقليم شرق الدلتا الثقافي "الدقهلية، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ" في 1000 مدرسة خلال العام الدراسي، منها 400 مدرسة بمحافظة الدقهلية، وذلك للوصول إلى كل المراحل التعليمية، واكتشاف المواهب وتنميتها وصقلها، ونشر الفكر المستنير بين الطلاب وتشجيعهم على ممارسة الفن والأدب وفنون المسرح.

تأتي المسابقة في 10 فروع، وهي مسابقة تأليف الشعر، ومسابقة القصة، ومسابقة إلقاء الشعر، ومسابقة الرسم، ومسابقة الغناء الفردي، ومسابقة الغناء الجماعي، ومسابقة البحث الأدبي والقراءة، ومسابقة المسرحية المنهجية، ومسابقة الاستعراض الفني أو الرياضي، ومسابقة الخطابة"، وستتم التصفيات اليومية بين الطلاب في مسارح وقاعات المدارس، بينما تقام التصفيات النهائية علي مسارح قصور الثقافة.

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