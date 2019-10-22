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عالم

أبرز المعلومات عن بينى جانتس رئيس وزراء إسرائيل المحتمل

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:48 ص
جريدة الدستور
محمد عمر
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أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو فشله رسميا في تشكيل الحكومة، معيدا التفويض لرئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين من أجل تفويض شخص جديد لبدء إجراءات تشكيل ائتلاف حكومي، والذي سيكون بيني جانتس زعيم حزب "أزرق أبيض".

ويعتبر "جانتس" من أبرز منافسي نتنياهو وقد حصل حزبه "أرزق أبيض" في انتخابات الكنيست سبتمبر 2019، على 33 مقعدا مقارنة بـ32 مقعدا حصل عليها حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو الذي فشل للمرة الثانية في تشكيل الحكومة فعقب انتخابات برلمان أبريل 2019 فشل في تشكيل حكومة وكذلك غيره من الأحزاب ليتم عقد انتخابات سبتمبر الماضي التي فشل فيها أيضا.

ويعتبر "خانتس" من أبرز العسكريين والسياسين بدولة الاحتلال فهو من مواليد 9 يونيو 1959، لأم مجرية وأب روماني ولد في بلدة كفر أحيم بفلسطين بعد قدوم والديه إلى فلسطين ضمن العدوان والاحتلال الإسرائيلي بدعم غربي للأراضي الفلسطينية، وكان والده نائب رئيس الوكالة اليهودية الذي جلب يهود العالم إلى فلسطين وتوطينهم.

وانضم "جانتس" في عام 1977 في صفوف جيش الاحتلال وشارك في عمليات قتل الفلسطينيين وكذلك العدوان على لبنان عام 1983، وتخرج من مدرسة تأهيل الضباط، ثم أكمل تعليمه في الولايات المتحدة في لبنان.

وتدرج "جانتس" داخل صفوف جيش الاحتلال ففي 2002، عُيّن قائدًا للمنطقة الشمالية، ثم تولّى عام 2005 قيادة القوات البرية، وفي 2009، تولّى منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال حتى نوفمبر 2010، وفي فبراير 2011، عُيّن رئيسا لهيئة الأركان العامة.

ويعول كثيرون على نجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة ليكسر سيطرة نتنياهو وحزبه على رئاسة الوزراء منذ عام 2008.

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