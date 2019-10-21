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"عيب كده".. مشاجرة بين هنا الزاهد ومتابعة بسبب طلعت زكريا
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:32 م
رباب الأهوانيطباعة
ردت الفنانة هنا الزاهد، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على متابعة لها والتي هاجمتها بسبب نشرها صورة لها وهي تبستم.
وقالت المتابعة لـ هنا الزاهد: "طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات.. الإنسان بينسى بسرعة".
وردت هنا الزاهد عليها قائلة: "هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت يا جماعة احترموا خصوصيات الناس عيب كدة.. في إيه؟".
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وقالت المتابعة لـ هنا الزاهد: "طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات.. الإنسان بينسى بسرعة".
وردت هنا الزاهد عليها قائلة: "هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت يا جماعة احترموا خصوصيات الناس عيب كدة.. في إيه؟".
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