"عيب كده".. مشاجرة بين هنا الزاهد ومتابعة بسبب طلعت زكريا

ردت الفنانة هنا الزاهد، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على متابعة لها والتي هاجمتها بسبب نشرها صورة لها وهي تبستم.



وقالت المتابعة لـ هنا الزاهد: "طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات.. الإنسان بينسى بسرعة".



وردت هنا الزاهد عليها قائلة: "هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت يا جماعة احترموا خصوصيات الناس عيب كدة.. في إيه؟".



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