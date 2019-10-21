أفيس البرتغالي يقيل إيناسيو بسبب تراجع النتائج

أعلن نادي أفيس البرتغالي، رحيل إيناسيو عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.



وأوضح الموقع الرسمي لنادي أفيس، اليوم الاثنين، أن إدارة النادي وافقت على قبول استقالة إيناسيو المدير الفني السابق لنادي الزمالك من تدريب الفريق بعد محادثات جمعت بين الطرفين.



وكان أفيس خسر أمام فارينس بنتيجة 2 – 5 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي في بطولة كأس البرتغال.



ويحتل أفيس المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 3 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة وحيدة من أصل 8 مباريات، فيما خسر في 7 لقاءات.