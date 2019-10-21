الباز: زيارة رئيس الوزراء الكويتي للقاهرة كانت تجارية بالمقام الأول

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن تحالف مصر والكويت، تحالف "دائم"، والعلاقات بين البلدين متميزة.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح، في مصر، وتم التأكيد على حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة.

ولفت "الباز"، إلى أن الكويت وشعبها موقفهم من مصر شديد الرقي والتحضر، لافتا إلى أن الشعب المصري يثمن للكويت وشعبها استقبال المصريين وعملهم في الكويت، وكان هذا سببا من أسباب التنمية في مصر، من خلال التحويلات التي يقوم بها المصريين، إضافة إلى المشروعات التي تنفذها الكويت في مصر.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته للكويت وقع 92 اتفاقية، وفي زيارة رئيس وزراء الكويت لمصر تم توقيع 3 اتفاقيات، وتم الاتفاق على ضخ مليار دولار في المرحلة التانية في تنمية سيناء.

ونوه "الباز"، إلى أن زيارة رئيس الوزراء الكويتي لمصر تجارية استثمارية في المقام الأول.