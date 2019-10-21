مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: إغراق المدمرة إيلات أعاد الثقة للمصريين

قال اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العليا، إنه بعد هزيمة 67 وصل العدو الإسرائيلي إلى الضفة الشرقية من قناة السويس وحالة الهزيمة كانت قاسية للغاية، وشعرنا أننا أمام امتحان صعب، ومصر كلها كانت في حالة صدمة إلى أن تم إعلان خبر إغراق المدمرة إيلات.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إغراق المدمرة إيلات، كان له رمزية غير عادية وكلنا شعرنا أننا نستطيع عمل شيء فإذا كانت المدمرة إيلات تم إغراقها باستخدام صواريخ إغراق روسية استخدمتها البحرية المصرية لأول مرة وأخدنا الثقة بعدها.



وتابع: "لم يحدث حرب عالمية بحرية حاسمة على غرار معركة إيلات منذ الحرب العالمية الثانية".

