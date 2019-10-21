نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة ويُعيد التفويض للرئيس

أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، رئيس دولة الاحتلال بعدم قدرته على تشكيل الحكومة الجديدة.



وأوضحت وسائل الإعلام العبري، أن نتنياهو أعاد تفويض تشكيل الحكومة إلى رئيس الاحتلال رؤوفين ريفلين، بسبب فشله في تشكيل الحكومة بعد تكليفه من قبل الرئيس بتشكيلها.



وجرت الانتخابات المبكرة العامة في دولة الاحتلال منتصف الشهر الماضي وتفوق فيها كتلة "يسار الوسط" على كتلة اليمين التي ينتمي إليها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود.



وتحتاج الكتلة إلى 61 مقعدا لتشكيل الحكومة، ما يمثل ضربة مؤلمة لنتنياهو وحاول التفاهم مع الأحزاب اليمينية خاصة أن حزب "إسرائيل بيتنا" إلا أنه فشل في ذلك



ومن المرجح أن يتم تكليف حزب "أزرق أبيض" المعارض (يسار) بتشكيل الحكومة إذا تم تكليفه من قبل الرئيس.



ويحق لـ 6 ملايين و365 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار120 نائبًا هم أعضاء الكنيست.