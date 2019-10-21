"كشفت عن ساقيها".. شاهد نيرمين الفقي في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها.



وظهرت نرمين الفقي بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان أسود من تصميم هاني البحيري.





يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي هو مسلسل "أبو العروسة"، وشارك في بطولته سيد رجب، سوسن بدر، نرمين الفقي، ولاء الشريف، محمود حجازي، مدحت صالح، ميدو عادل، كارولين عزمي، أماني كمال، ومن تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، وينتمي لفئة الستين حلقة.

