وزير الدفاع الأمريكي: لا انسحاب في أفغانستان على غرار سوريا

صرح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، اليوم الاثنين، بأنه يجب على الأفغان ألا يسيئوا فهم انسحاب أمريكا المفاجئ والمثير للجدل من أجزاء من سوريا على أنه يمكن أن يطبق كذلك في أفغانستان.



كما لمح إلى أنه قد يتم إبقاء قوة أمريكية بشكل أو بآخر في سوريا لحماية حقول النفط، إلا أنه أكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.



وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي سحب 1000 جندي أمريكي من شمال شرق سوريا، بعد أيام من شن تركيا هجومًا على وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت تدعمها الولايات المتحدة في السابق، والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.



وأثارت هذه الخطوة غضب المراقبين وحتى أعضاء الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس دونالد ترامب، الذين رأوا في الانسحاب المفاجئ خيانة للمقاتلين الأكراد الذين كانت الولايات المتحدة تدربهم وتسلحهم لسنوات لمحاربة جهاديي داعش في سوريا.



وقال إسبر، متحدثًا من مقر مهمة الدعم التابعة لحلف شمال الأطلسي في كابول، إن أميركا تتمسك "بالتزام طويل الأمد" تجاه أفغانستان، التي غزتها عام 2001 للإطاحة بحركة طالبان، وأشار إلى أن السياسة الأمريكية تجاه البلاد مختلفة تمامًا.



وقال: "كل هذه الأشياء يجب أن تطمئن حلفاءنا الأفغان وغيرهم الى أنهم يجب ألا يسيئوا تفسير تحركاتنا في الأسبوع الأخير أو نحو ذلك في ما يتعلق بسوريا ومقارنة ذلك مع أفغانستان".