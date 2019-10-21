الرياض تستضيف مؤتمر الأمن والدفاع بمشاركة مصر ودول الخليج

استضافت العاصمة السعودية "الرياض"، اليوم الإثنين، مؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الدول الصديقة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".



وشاركت مصر في أعمال المؤتمر بالمملكة، بالإضافة إلى حضور كل من: الأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، واليونان.



وأوضح رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة، الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، أن انعقاد المؤتمر يأتي لمناقشة التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية التي تحيط بدول المنطقة التي تحتوي على نحو 30% من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل 20% من الممرات التجارية العالمية، وهو ما يعادل 4% من الناتج القومي العالمي.