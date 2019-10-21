مكتبتا مصر العامة بالمنيا ودمنهور تحصدان لقب "مكتبة العام 2019"

حصدت مكتبة مصر العامة بالمنيا مناصفة مع مكتبة مصر العامة بدمنهور لقب مكتبة العام لسنة 2019 على مستوى مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر صندوق مكتبات مصر العامة، الذي عقد الأسبوع الجاري بمدينة الأقصر تحت شعار "الدور المجتمعي لمكتبات مصر العامة".



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الإثنين - أن المؤتمر عقد برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة وبحضور السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، ودكتورة منال عبدالسلام مدير عام مكتبة مصر العامة بالمنيا ومديري مكتبات مصر على مستوى الجمهورية.



واستعرض مديرو مكتبات المنظومة والبالغة 17 مكتبة منتشرة بـ14 محافظة ما تقدمه مكتباتهم كمؤسسة مجتمعية في المحافظة، تتفاعل مع محيطها المجتمعي، وتتصدى لما يواجهه من تحديات، ودورها في إتاحة فرص الابتكار والإبداع لدى أفراد المجتمع بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية المجتمعية.



من جانبها، أكدت مدير عام مكتبة مصر العامة بالمنيا، الدكتورة منال عبدالسلام، على مشاركة المكتبة في التنمية المجتمعية بشكل إيجابي، بهدف استعادة الكتاب المقروء قيمته، والذي يدعم بناء الإنسان منذ الصغر، ومحاولة التقليل من الاعتماد على الكتاب الإلكتروني في هذا العصر الذي يغزو فكر أبنائنا بأفكار مجهولة المصدر.



يذكر أن مكتبة مصر العامة بالمنيا قدمت العديد من الأنشطة، خلال الفترة الماضية، منها استضافة فعاليات اليوم المصري- الياباني، والمشاركة بـ5 أبحاث في المؤتمر السنوي الأول لمنظومتها تحت عنوان "المكتبات العامة- الإبداع والتغيير"، وتنظيم معرض للمنتجات والمشغولات اليدوية المصرية- الأندونيسية ضمن ملتقى اليوم الثقافي (المصري ـ الأندونيسي)، تنظيم مهرجان المنيا للأنيميشن والقصص والروايات المصورة اليابانية، كما شاركت المكتبة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الندوات والدورات التدريبية وورش العمل بهدف تنمية وصقل مهارات النشء والشباب من أبناء المحافظة.