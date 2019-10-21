سلطنة عُمان والمملكة المتحدة تبحثان التعاون المشترك

بحث قائد سلاح الجو في سلطنة عُمان، مطر بن علي العبيداني مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشئون الشرق الأوسط الفريق السير جون لوريمير، اليوم الإثنين، التعاون المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه تم -خلال المقابلة- تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.