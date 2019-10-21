مصرع 5 أشخاص بحريق داخل مصنع فى تشيلى

لقي 5 أشخاص مصرعهم في حريق أضرمه سارقون بمصنع للملابس في شمال سانتياغو بعد نهبهم إيّاه، لترتفع بذلك إلى سبعة قتلى حصيلة أعمال الشغب العنيفة التي تهزّ تشيلي منذ ثلاثة أيام.



وقال دييغو فيلاسكويز قائد فرق الإطفاء في سانتياغو لوسائل إعلام محلية: "للأسف، تم العثور على خمس جثث داخل المصنع بسبب الحريق".