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حوادث

"اعتناق فكر داعش" و"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" أبرز محاكمات اليوم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:52 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة 555 متهما باعتناق فكر داعش، ومحاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية".

محاكمة 555 متهما باعتناق فكر داعش

تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية باعتناق فكر داعش.
وأكدت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني، أن الجرائم التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، فضلا عن تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بصفة دائمة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين رصدوا عددا من المنشآت الحيوية ومجموعة من الشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية.


محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة. وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.
ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.


محاكمة 215 متهما بكتائب حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة برئاسة المستشار شعبان الشامي محاكمة 215 متهما بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، من عناصر "كتائب حلوان".
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وانضموا لها، وحازوا أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.

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