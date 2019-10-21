النيابة تستمع إلى أقوال الشهود فى انتحار ربة منزل بالظاهر

استمعت نيابة الظاهر الجزئية، لأقوال شهود العيان في انتحار ربة منزل لقيت مصرعها بعد أن ألقت نفسها من شرفة منزل حماتها بالطابق الرابع، وقال الشهود:" المجني عليها متزوجة منذ 3 سنين، وتقيم مع والدتها لعدم وجود شقة زوجية لها، بينما يقيم زوجها مع والدته، ويوم الواقعة توهجت لمنزل حماتها، وطلبت منها المكوث معها حتي تكون قريبة من زوجها، فرفضت حماتها، وعايرتها بكونها عقيمة فقامت بإلقاء نفسها من الطابق الرابع.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتوفية أقدمت على التخلص من حياتها؛ بسبب معايرة حماتها لها بالعقيم لعدم قدرتها على الإنجاب، فلم تتحمل كلامها وهرولت إلى شرفة الشقة وألقت بنفسها منها، فسقطت على بلكونة الطابق الثالث، ثم سقطت على الأرض، وفارقت الحياة.



وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل واقعة انتحار سيدة بمنطقة الظاهر، حيث استبعد الشبهة الجنائية للحادث، وأكد أن الضحية ألقت بنفسها من شرفة شقتها بالدور الرابع، عقب نشوب مشاجرة مع أفراد أسرة زوجها، وتم نقلها إلى مستشفى الحسين الجامعي.



تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من الرائد أحمد الجمال، رئيس مباحث قسم شرطة الظاهر، يفيد بتلقيه إخطارًا من المستشفى العام، يفيد بوصول "فردوس. م"، طالبة جامعية مقيمة في شارع بن خلدون الظاهر في العقد الثاني من العمر، مصابة بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.



وتبين من التحريات أن الفتاة ألقت بنفسها من الطابق الرابع بمنزل أسرتها، وتم نقلها إلى المستشفى.