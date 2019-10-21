تفاصيل أبشع جريمة قتل ارتكبها نقاش فى حق طفلته

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تفاصيل أبشع جريمة قتل ارتكبها نقاش، حينما قام بإلقاء طفلته وطليقته بنهر النيل مما أودى إلى وفاة الطفلة، وذلك في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.



تلقى اللواء محمد ضبش مدير المباحث بلاغا من "سيدة على عدلى" 20 سنة ومقيمة بقرية القارة بأبو تشت، بقيام طليقها "بسام حسن" 23 سنة، نقاش، باستدراجها للقاهرة، بحجة عودتها إليه، إلا أنه قام بإلقائها مع نجلتها الطفلة "إيمان" عامين فى نهر النيل من على كوبرى الساحل بالقاهرة، مما تسبب فى وفاة الطفلة غرقا، بينما تمكن الأهالى من إنقاذها.



وكشفت تحريات العميد أمين سند رئيس المباحث بوجود علاقة عاطفية بين المجنى عليها وطليقها، وأنجبت منه سفاحا وتم إجباره على الزواج منها، ولكنه طلقها بعد أسبوع وسافر للعمل فى القاهرة، إلا أنها ظلت تطارده بحجة النفقة، فقام باستدراجها للقاهرة وإلقائها فى النيل مع نجلتها.



وتمكنت قوة بإشراف العميد عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام، والعقيد قرشي عبد المنعم قرشي رئيس فرع البحث الجنائي بأبو تشت من ضبط المتهم الذى اعترف بإلقاء طليقته ونجلته فى نهر النيل بعد استدراجها للقاهرة، حيث ظلت طليقته تطارده فى كل مكان حتى اضطر للسفر للعمل بالقاهرة، إلا أنها بدأت تطارده مرة أخرى بحجة نفقة الطفلة، فعقد العزم على قتلها وطفلتهما حتى يتخلص من المشكلات التى يعانى منها بسبب طليقته.