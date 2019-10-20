القوات التركية تخرق الاتفاق الأمريكي وتشن هجوما على تل أبيض

شنت القوات التركية والفصائل الموالية لها، اليوم الأحد، قرية في ريف تل أبيض شمال محافظة الرقة في خرق لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين تركيا والولايات المتحدة لوقف العدوان على شمال سوريا.



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من والقوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف مدينة تل أبيض شمال الرقة على خلفية هجوم نفذته الأخيرة على مواقع الأولى في قرية الكفيف بريف الرقة الشمالي..



وانسحبت قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق اليوم بشكل كامل من مدينة رأس العين حيث خرجت عشرات الآليات العسكرية برفقة القافلة الطبية التي دخلت المدينة صباح اليوم لإجلاء الجرحى ونقل الجثث.



وبدأت عناصر قوات سوريا الديمقراطية بالانسحاب من مدينة رأس العين عند الشريط الحدودي بريف الحسكة، بالتزامن مع خروج القافلة الطبية التي دخلت لإجلاء الجرحى والمصابين ونقل الجثث من المدينة، حيث ضمت القافلة الطبية نحو 40 سيارة.



